Кабмин Яценюка готов отчитаться в Раде, премьер назвал дату
15:38, 11 февраля 2016Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что Кабинет министров готов отчитаться в Верховной Раде относительно выполнения Программы деятельности правительства за прошедший год во вторник, 16 февраля.
Правительство готово отчитаться в парламенте 16 февраля - Яценюк / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Кабмина.
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"Правительство подало в парламент отчет. Мы во вторник готовы отчитываться. В очередной раз, кстати, готовы отчитываться за проделанную работу за прошлый год", - сказал премьер.
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