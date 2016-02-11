Кабмин Яценюка готов отчитаться в Раде, премьер назвал дату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Кабмина.

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"Правительство подало в парламент отчет. Мы во вторник готовы отчитываться. В очередной раз, кстати, готовы отчитываться за проделанную работу за прошлый год", - сказал премьер.