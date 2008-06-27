Шаповал: какой внеблоковый статус, когда у нас сидит иностранный флот?

Председатель Центральной избирательной комиссии, член Национального конституционного совета Владимир ШАПОВАЛ считает, что на сегодня в Украине нет юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

«Категорически утверждаю: юридических оснований для проведения досрочных выборов нет», - сказал В.ШАПОВАЛ, добавив: «Но это не значит, что они не могут появиться со временем».

Отвечая на вопрос, могут ли в Украине быть узаконенными два государственных языка: русский и украинский, В.ШАПОВАЛ сказал: «Для меня, как гражданина, существование двух государственных язык невозможно, но юридически это реально».

При этом он напомнил, что для этого есть определенная процедура, заметив, что будет выступать против введения двух государственных языков.

Вместе с тем, на вопрос журналистов, касающийся внеблокового статуса Украины, В.ШАПОВАЛ ответил: «Я хочу категорически отрицать, что в Конституции Украины закреплен внеблоковый статус. Какой внеблоковый статус, когда в нашем государстве базируется иностранный флот?».