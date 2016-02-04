В России считают, что конфликт в Украине возник из-за желания Запада заставить Киев сделать выбор "с нами или против нас"

Об этом он сказал итальянскому журналу «Лимес» от 4 февраля 2016 года.

"Украинский кризис – не случайность, а проявление системных проблем, которые за последние два десятилетия накопились в общеевропейских делах и в международных отношениях в целом", - отметил Лавров.

По его словам, «беспрецедентная возможность приступить после окончания «холодной войны» к строительству Европы без разделительных линий, опирающейся на принципы неделимости, безопасности и широкого сотрудничества, была упущена».

"Несмотря на наши настойчивые призывы, а также взятые на высшем уровне обязательства в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО работать над созданием сообщества безопасности, верх на Западе взяла линия на безудержное расширение на восток контролируемого евроатлантическими структурами геополитического пространства. И на европейском континенте, и в других регионах мира широко использовалась практика вмешательства во внутренние дела, навязывания, в том числе силовым путем, другим народам рецептов преобразований. Все эти проблемы, как в зеркале, отразились в ситуации в Украине", - добавил Лавров.

Он заявил, что "мы не раз предупреждали о контрпродуктивности попыток заставить Киев сделать искусственный выбор – "с нами или против нас", между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе".

"К сожалению, к нам не прислушались. В результате организованного в феврале прошлого года государственного переворота произошел коллапс украинской государственности, а захватившие власть ультранационалисты, развязав кровавую братоубийственную войну, поставили страну на грань раскола", - сказал он.

По его словам, аннексия Крыма стала реакцией на смену власти в Киеве.

Читайте также"Нам нечего возвращать": в РФ заявили, что не намерены вести переговоры по оккупированному Крыму

"Волеизъявление населения Крыма, которое в ходе референдума высказалось за провозглашение независимости от Украины и воссоединение с Россией, стало лишь реакцией на эти события. В этой связи абсурдны попытки поставить под сомнение выбор крымчан, сделанный в полном соответствии с нормами международного права…Развитие ситуации на Донбассе наглядно показало, какая судьба могла ждать жителей полуострова, если бы он не вернулся в состав России. Никакая цена здесь не может быть слишком высокой", - утверждает Лавров, отвечая на вопрос, учитывала ли Москва, какую геополитическую, экономическую и имиджевую цену придется заплатить за аннексию Крыма.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря 2015 года, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще почти 21 тыс. были ранены.