Оккупация Крыма привела к сворачиванию свободы взглядов и научных исследований - правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Центра информации о правах человека и представитель Крымской правозащитной группы Татьяна Печончик сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Оккупация и аннексия Крыма привели не только к ужасной ситуации с правами человека, но ухудшение ситуации также происходит и в других сферах общественной жизни на полуострове: в образовании, культуре, науке», - сказала она.

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«Это неизбежно приводит к свертыванию свободы взглядов, научных исследований. Потому что мы сейчас видим, что Херсонес превращается из научно-исследовательского центра в религиозный объект, и нас, как правозащитников, это беспокоит», - сказала Печончик.