Сытник отказался комментировать скандальное заявление Абромавичуса о "нежелании быть ширмой для коррупции"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не стал комментировать заявление министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса о «нежелании быть ширмой для откровенной коррупции» в министерстве.

На вопрос корреспондента УНИАН о заявление Абромавичуса, Сытник перенаправил на пресс-службу НАБУ.

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В свою очередь пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира сообщила, что в ближайшее время на официальном сайте НАБУ появится заявление, касающееся слов Абромавичуса.

При этом она отметила, что после опубликования заявления, если будут возникать еще вопросы, то можно в пресс-службу НАБУ обратиться с информационным запросом.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономразвития и торговли Абромавичус принял решение подать в отставку.

«Мы научились справляться с сопротивлением старой системы, но оказалось, что некоторые из новых «доброжелателей» хуже старых. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции, или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль за государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, встречаться с иностранными инвесторами и партнерами и рассказывать им о наших успехах, тогда как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей, - сказал министр. - Эти отдельные люди имеют имена. И одно имя я все-таки хочу назвать. Это Игорь Кононенко. Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на должность министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды. Сначала подконтрольные Кононенко депутаты от «БПП» разработали постановление о моей отставке и подали его через фракцию «Видродження» Верховной Рады. Через несколько месяцев она собрала аж 18 голосов».

Абромавичус сообщил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на пост гендиректора госхолдинга «Укртрансхимаммиак», подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании «Держзовнишинформ», на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

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«Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь «собственного» заместителя министра в Минэкономики, который отвечал бы за «Нафтогаз» и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: «Я хочу стать вашим заместителем. Я в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху». После этого мне поступил звонок из АП (Администрации президента Украины - УНИАН) с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: «Я частью этого дерибана не буду», и попросил, чтобы меня освободили. В конце концов, Кононенко заявил, что хочет заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке», - сказал министр.