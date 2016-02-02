Глава МИД Словакии заявил о поддержке безвизового режима для граждан Украины

Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, Мирослав Лайчак высказался в поддержку введения безвизового режима для граждан Украины со стороны Евросоюза.

Также он отметил готовность его страны поделиться опытом с Украиной на пути европейских трансформаций и помогать Украине в этом.

На встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, Мирослав Лайчак отметил, что Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в вопросе проведения совместного пограничного контроля. "Я не могу сказать точную дату, но мне точно известно, что наши специалисты из министерства внутренних дел и министерства финансов ведут переговоры с партнерами в Украине. Мы готовы к сотрудничеству в этой сфере и в упрощении пересечения границы для людей, особенно тех, которые проживают в приграничной зоне, но если эти действия не будут противоречить нормам Евросоюза", - отметил Мирослав Лайчак.

Также словацкий дипломат подчеркнул, что его страна поддерживает созыв Совета НАТО-Россия, но первым вопросом встречи должна быть ситуация в Украине. "Моя точка зрения, что диалог - это основа дипломатии, если бы этот диалог был открытым, и когда необходимо, очень критическим. Да, мы поддерживаем созыв Совета НАТО-Россия, но это вовсе не означает, что мы возвращаемся к тому, что было до аннексии Крыма. Первым вопросом на встрече такого формата должен быть вопрос Украины", - отметил Мирослав Лайчак.