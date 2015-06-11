Словакия изменит законодательство из-за участия ее граждан в конфликте на Донбассе

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Начальник отдела дипломатии Мирослав Лайчак заявил, что рабочая группа во главе с представителями министерства юстиции должны предложить пути решения этой ситуации.

При этом дипломат заявил, что участие граждан страны в вооруженном конфликте на стороне боевиков - безответственное и позорит государство.

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"Оказывается, что наша правовая система предусматривает ответственность, когда наши граждане воюют в иностранных военных подразделениях, но вообще не говорится о том, когда они воюют в нерегулярных образованиях", - возмутился Лайчак.

В свою очередь Министерство иностранных дел Словакии также подтвердило, что сейчас ведется работа над решением проблемы.

Стоит отметить, что пока в Словакии нет четкой позиции, стоит ли вводить уголовную ответственность за участие словаков в военных операциях на территории Украины на стороне боевиков.