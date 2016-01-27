Директору Библиотеки украинской литературы в Москве продлили арест на 3 месяца

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынес федеральный судья Александр Шипиков.

При этом судья отклонил ходатайство Шариной с просьбой разрешить ей прогулки на улице, но разрешил по телефону общаться с адвокатами.

Поддержать Шарину пришли сотрудники библиотеки.

На заседании следователь фактически дословно повторил обоснование для продления ареста. По его словам, продлить арест Шариной следует до завершения культуролого-лингвистической экспертиз изъятых книг. По его словам, следователям нужно "осмотреть" еще 60% изъятых документов.

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"Оснований для изменения меры пресечения нет", - заявил следователь.

По его словам, Шарина занималась противозаконной деятельностью "длительное время", может "продолжить заниматься преступной деятельностью", может оказать влияние на свидетелей или скрыться, поэтому домашний арест необходимо продлить.

Он также заявил, что с 2011 по 2015 годы директор библиотеки, используя свои служебные полномочия, распространяла экстремистские материалы среди читателей.

В свою очередь адвокат Иван Павлов подчеркнул, что Шарина в течении трех месяцев не имеет права выходить на улицу, что негативно влияет на состояние ее здоровья, так как прогулки рекомендованы ей врачами. Также она не имеет возможности общаться по телефону со своими адвокатами, а они проживают не в Москве.

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По словам Павлова, организация следствия проходит неэффективно, а 5 лет назад против Шариной было возбуждено аналогичное уголовное дело, но оно было закрыто, а его подзащитной были принесены извинения.

Сама Шарина считает, следователи требуют продлить срок ареста, чтобы оказать на нее психологическое давление, чтобы сломать ее морально и психологически.

Она обратилась к судье с просьбой разрешить ей прогулки на улице и общаться с адвокатами по телефону.

В то же время прокурор заявил, что позиция следствия обоснована и также попросил продлить срок домашнего ареста Шариной.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест на два месяца. Следователи заявили, что она якобы распространяла среди посетителей библиотеки "экстремистскую литературу". Позже суд продлил ей срок домашнего ареста до 28 января 2016 года.

14 декабря прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.