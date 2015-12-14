В Москве прошли обыски у сотрудников Библиотеки украинской литературы, бухгалтер - на допросе

В Москве прошли обыски у трех сотрудников Библиотеки украинской литературы, главный бухгалтер находится до сих пор на допросе в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Как сообщила УНИАН сотрудник библиотеки Анна Павлюкова, что кроме нее обыски прошли у заведующей отделом комплектования Татьяны Мунтян и заведующего отделом украиноведения, культурно-массовых и медийных программ Виталия Крикуненко.

Читайте такжеПосле обысков украинской библиотеки в Москве Путин пожаловался на положение русских читален за рубежом

По ее словам, Мунтян находится у себя дома, но у нее был изъят в ходе обыска мобильный телефон, поэтому с ней никто не мог связаться. Кроме этого следователи упрекали ее в том, что она является гражданкой Украины и у нее дома много книг украинских авторов.

«Следователи давили на то, что она (Мунтян) гражданка Украины, что у нее слишком много авторов с украинскими фамилиями… Изъяли все носители, телефон забрали», - сказала она.

Павленко отметила, что у Крикуненко в ходе обыска изъяли трехтомник Павлычко, который был издан в советские годы, а также еще несколько личных книг.

«Такая ситуация в библиотеке», - сказала она.

Кроме этого, она сообщила, что в 14.00 мск пришли сотрудники правоохранительных органов и хотели доставить без повестки на допрос главного бухгалтера Нину Тжебятовску. В результате через два часа сотрудники пришли с ордером о приводе и забрали Тжебятовску на допрос, адвокат не допущен.

Кроме этого УНИАН стало известно, что в библиотеку назначен «технический директор», который начал кадровые чистки – на сегодня уже уволено трое сотрудников. Работники библиотеки считают, следователи не смогли найти экстремизма в библиотеке, поэтому стараются найти что-то чтобы обвинить в экономических преступлениях. В будущем от библиотеки останется одна вывеска или она будет закрыта, отметили в читальне.

Сегодня Павлюкова сообщила, что у нее обыск проводили с 7.00, в ходе обыскам была изъята методическая инструкция по работе с экстремистскими материалами, акты о списании книг. Кроме того, изъяли флеш-память, на который зафиксирован обыск от 28 октября, где сотрудники пришли в Библиотеку с рюкзаками и сумками. Также изъята брошюра о правовых аспектах Голодомора в Украине, не являющаяся экстремистской.

28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве проходил обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем факт подлога заметила сотрудница библиотеки Мунтян. Также обыск проходил дома у директора библиотеки Натальи Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца.

Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

Читайте такжеHuman Rights Watch осуждает задержание в Москве директора Библиотеки украинской литературы

2 ноября российские правоохранительные органы допрашивали Мунтян, она проходит по делу как свидетель.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве Шарину политзаключенной.

3 декабря Московский горсуд до 27 декабря оставил под домашним арестом Шарину.

Сегодня, 14 декабря, следователи проводили обыски у дочери Шариной и свидетелей по делу против директора БУЛ – Павлюковой и Мунтян.