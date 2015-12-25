Суд РФ продлил домашний арест директора Библиотеки украинской литературы до 28 января

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынес федеральный судья Евгений Найденов. Этот судья получил известность в России, когда был гособвинителем по первому делу руководителей ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.

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На сегодняшнем судебном заседании Шарину не помещали в камеру в зале суда, она сидела за столом вместе со своими адвокатами.

На заседании следователь заявил, что Шарина с 2011 по 2015 годы, используя свои служебные полномочия, занималась распространением экстремистских материалов среди читателей. В частности, по его словам, Шарина якобы распространяла книги антироссийской и антирусской направленности.

Следователь назвал ряд "запрещённых" в РФ книг: Дмитрия Корчинского "Война в толпе" и фамилии "запрещённых" авторов - Славко Ярослава, Дмитра Дужия, Петра Дерчука, Дмитра Донцова, Дмитра Павличка, которые являются авторами книг, ранее признанными экстремистскими и якобы призывающими к "национальной ненависти и вражде".

Следователь также заявил, что следствие по делу Шариной продлено до 17 января 2016 года.

По его словам, Шарина занималась противозаконной деятельности "длительное время", может "продолжить заниматься преступной деятельностью", может оказать влияние на свидетелей или скрыться, поэтому домашний арест необходимо продлить.

Он отметил, что 24 ноября была назначена дополнительная экспертиза книг на предмет "экстремизма", которая продлится не менее 4-х месяцев.

В то же время, прокурор заявил, что позиция следствия обоснована и также попросил продлить срок домашнего ареста Шариной.

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В свою очередь Шарина в ходе судебного заседания подчеркнула, что не намерена скрываться и готова сотрудничать со следствием.

"Я на сегодняшний день заинтересована сотрудничать со следствием. Меня больше всего напрягает, что мы идём по второму кругу - в 2010 году было возбуждено точно такое же уголовное дело, оно длилось на протяжении 5 лет, его то отменяли, то снова продолжали, по нему вынесено три постановления об отсутствии состава преступления. Сегодня мы идём на второй круг", - сказала Шарина.

"Я уже ходила по этой земле спокойно и снова выясняется, что я что-то совершила", - подчернила она.

Шарина добавила, что не считает себя виновной и не намерена оказывать давление на свидетелей.

В комментарии УНИАН адвокат Иван Павлов сообщил, что защита намерена обжаловать сегодняшнее решение Пресненского райсуда в Московском городском суде и ходатайствовать о смягчении режима домашнего ареста.

В частности, Шариной сейчас запрещены даже кратковременные прогулки на улице, и она должна все время находится дома, также ей запрещено пользоваться Интернетом, средствами связи, отправлять и получать корреспонденцию.

Как сообщал УНИАН, 28 октября в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Причем этот факт заметила сотрудница библиотеки Татьяна Мунтян. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест сроком на два месяца. Следователи заявили, что она распространяла среди посетителей библиотеки «экстремистскую литературу».

3 декабря Мосгорсуд до 27 декабря оставил Шарину под домашним арестом.

14 декабря прошли обыски у трех сотрудников библиотеки.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.