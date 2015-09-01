Ляшко переходит в оппозицию и требует вынести на всенародное обсуждение особый статус Донбасса

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.

“Мы переходим в оппозицию к нынешнему курсу правительства, президента и действующего парламентского большинства. Я заявляю официальную нашу позицию — переход в оппозицию к нынешней власти”, - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что Радикальная партия требует от властей вынести на “всенародное обсуждение вопрос особого статуса для Донбасса”.

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“Мы требуем от президента, правительства, парламентского большинства вынести вопрос особого статуса для Донбасса на всенародное обсуждение... вместе с местными выборами в октябре месяце”, - отметил Ляшко.

Кроме того, он отметил требования найти организаторов беспорядков возле ВР 31 августа.

Как сообщал УНИАН, фракция Радикальной партии сегодня заявила о выходе из состава коалиции.