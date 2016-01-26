Гройсман подписал закон о внеочередных выборах мэра Кривого Рога

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Итак, я сдержал слово. Постановление об отмене результатов голосования за закон о выборах в Кривом Роге сегодня было рассмотрено первым вопросом и необходимого количества голосов не набрало. После этого я получил законное право подписать этот закон, что безотлагательно и сделал", - написал он.

Спикер снова возмутился тем, что этого решения требовали люди, голодающие под Радой, хотя в этом не было необходимости.

"Надеюсь, что сегодня должно бы быть стыдно тем, кто устраивал спекуляции вокруг этого вопроса, обманывал людей и подталкивал их к бессмысленной голодовке", - отметил он.

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Гройсман уточнил, что имеет в виду главу антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева (фракция "Самопомич").

"Но я не уверен, что мораль, стыд и совесть могут быть присущи народному депутату, если даже сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады, он в очередной раз призвал к нарушению закона. Мне тем более удивительно видеть такие двойные стандарты от депутата, который к тому же еще является председателем комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и который должен был бы быть, наоборот, едва ли не самым горячим сторонником неукоснительного соблюдения законов", - подчеркнул он.

Отметим, что далее по процедуре закон должен подписать президент Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопопочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета.

23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы, после этого в парламент был внесен проект постановления об отмене этого решения, отклоненный сегодня, 26 января.

Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.