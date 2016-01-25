Гройсман о выборах в Кривом Роге: обидно, что людей привели голодать за то, что и так произойдет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания согласительного совета парламента.

Гройсман напомнил, что в конце прошлого года был зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона о проведении внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Наличие такого проекта постановления, отметил председатель ВР, не позволяет ему подписать принятый закон.

"Еще в конце прошлого года я сказал, что подпишу его, как только в первый день заседания парламента это постановление будет рассмотрено, что фактически открывает для меня возможность подписания”, - сказал Гройсман.

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Несмотря на это, отметил он, "почему-то привели людей голодать" к Верховной Раде.

"Очень обидно, что люди сегодня страдают, теряют свое здоровье за то, что и так произойдет”, - сказал спикер.

Он выразил мнение, что участников голодовки, которые требуют подписать закон, недостаточно проинформировали об этой ситуации и процедуре, связанной с законом.

Гройсман подчеркнул, что соответствующий проект постановления стоит в повестке дня работы ВР на завтра первым вопросом, и будет рассмотрен.

"Это будет означать, что у председателя Верховной Рады откроется возможность подписания этого закона, что я и сделаю в соответствии с законодательством”, - подчеркнул спикер.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. Согласно информации на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета. Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

Однако закон о выборах мэра Кривого Рога 27 марта до сих пор не подписан ни Гройсманом, ни соответственно президентом Петром Порошенко.

25 декабря депутатом Михаилом Папиевым (ОБ) был внесен проект постановления №3613-П об отмене принятия закона о выборах мэра Кривого Рога 27 марта.