Рада отказалась отменить назначение внеочередных выборов мэра Кривого Рога

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 40 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

После голосования председатель ВР Владимир Гройсман отметил, что теперь открыт путь для подписания закона о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога и он подпишет его.

Как отмечается в пояснительной записке к указанному проекту постановления, который был внесен народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Папиевым, в соответствии со статьей 114 регламента ВР, после принятия законопроекта за основу ВР может принять законопроект в целом при условии соблюдения требований регламента (часть 4 статьи 102).

В свою очередь статьей 102 установлено, что по решению ВР допускается окончательное принятие законопроекта сразу после первого или второго чтения, если законопроект признан не требующим доработки и если не поступило замечаний по его содержанию от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата Рада.

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"Необходимо отметить, что народным депутатом Украины Дмитрием Шпеновым еще 10 и 11 декабря, а также 23 декабря были внесены возражения относительно данного проекта. Однако они не были предметом рассмотрения ни во время рассмотрения законопроекта в профильном комитете, ни во время рассмотрения законопроекта на пленарном заседании", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, отмечается далее, "принятие этого решения состоялось с грубыми нарушениями требований регламента Верховной Рады Украины, в частности, статей 102 и 114, а потому оно не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене в предусмотренный регламентом способом".

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2015 года Рада проголосовала в целом за законопропект №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя ОБ Юрия Вилкула. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 голосов избирателей, а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 457 голосов.

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Милобог заявил о фальсификациях и обжаловал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды его иски отклонили.

В то же время Вилкул был официально объявлен мэром на заседании новоизбранного горсовета. Поскольку новые выборы определены как внеочередные, Вилкул будет считаться законным мэром Кривого Рога до их проведения.

Однако на данный момент закон о выборах мэра Кривого Рога 27 марта до сих пор не подписан президентом Петром Порошенко из-за того, что в парламент был внесен проект постановления об отмене этого закона.