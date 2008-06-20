Какие есть выходы из парламентского кризиса - эксперты

Политические эксперты считают, что для выхода из парламентского кризиса необходимо восстановить коалицию или переформатировать ее.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей «АКСИА». Центр обратился к политическим экспертам с вопросом: «Какие существуют эффективные варианты выхода из парламентского кризиса?».

Так, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что существует лишь один выход из парламентского кризиса – усилиями Президента и премьер-министра восстановить коалицию в составе 227 депутатов. «Если этого сделано не будет, то, безусловно, очередные внеочередные выборы абсолютно логичны. Считаю, что и Президент, и премьер-министр могут достичь такого соглашения», - сказал он. При этом Н.МИХАЛЬЧЕНКО отметил, что внеочередные выборы не смогут решить проблему, а только «подогреют атмосферу».

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает первым, что необходимо сделать, – это признать факт существования правительства меньшинства.

По его словам, для этого должна быть понятная, четкая договоренность и признание этого представителями демократической коалиции. «На определенное время такое заявление коалиции должно успокоить и оппозицию, мол, большинства нет, но и другое большинство создать нет возможности, поэтому мы работаем, например, до осени», - сказал он, добавив, что такая практика существует в европейских странах.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ также считает необходимым признать, что коалиции не существует, как на этом настаивает Партия регионов. «Думаю, что если бы было такое признание, то Юлия ТИМОШЕНКО не пошла бы на блокирование парламента. В принципе, нынешнее блокирование в интересах фактически всех, поскольку каждый имеет от того пропагандистский эффект и каждый хочет оттянуть принятие каких-то судьбоносных решений», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИИЙ.

Относительно ультиматумов и 30-дневного отсчета, то, по мнению политолога, никакие ультиматумы сейчас не работают. «Ничего не начнется, пока главные политические игроки не будут заинтересованы в том. Нужно, чтобы заинтересованными были два из трех: или ЮЩЕНКО с ТИМОШЕНКО, или ТИМОШЕНКО с ЯНУКОВИЧЕМ, или ЯНУКОВИЧ с ЮЩЕНКО», - добавил он, отметив, что такой заинтересованности нет.

М.ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что «радикального выхода (внеочередные выборы) нет, а тактический выход – правительство признает, что работает в режиме правительства меньшинства и есть договоренность основных игроков, что именно надо проголосовать”.

По словам директора политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александра МЕДВЕДЕВА, на сегодня три силы пытаются отыскать ключ к решению коалиционного кризиса, и у каждой есть свое виденье развития данного процесса.

«В связи с этим любые технологические переконфигурации коалиции, без изменений правил власти, сохранят в себе конфликтное зерно», - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ считает, что решение заключается в выходе на новую конституционную модель, в которой норма обязательного формирования коалиции будет пересмотрена.

По убеждению политолога, «будет пересмотр избирательного механизма. Эта кризисная ситуация, когда коалиция существует де-юре, а де-факто она не работает, показывает, что внедрение у нас парламентской системы - это не ближайшая перспектива. На случай подобных кризисов необходим внепарламентский и сверхпарламентский арбитр. Сегодня эту роль исполняет Президент», - сказал он.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает наиболее эффективным вариантом выхода из парламентского кризиса возобновление дееспособности этой Верховной Рады путем достижения договоренностей между де-юре существующей коалицией и некоалиционной частью о том, что определенные необходимые законопроекты голосуются всеми частями депутатского корпуса.

Ю.ЯКИМЕНКО считает, что это идеальный вариант, согласно которому Верховная Рада смогла бы восстановить свое реноме. При этом он отметил, что в нынешних условиях рассчитывать лишь на добрую волю нынешних депутатов не приходится.

По словам эксперта, при конфликтном сценарии есть три главных варианта, озвученные спикером Арсением ЯЦЕНЮКОМ. Первый вариант – восстановление фактического количества существующей коалиции. Второй вариант – изменение формата коалиции, и здесь так же возможны три варианта: присоединение Блока Литвина, создание широкой коалиции или коалиция БЮТ и Партии регионов. Ю.ЯКИМЕНКО считает, что сейчас тяжело реализовать любой вариант.

Третий вариант разрешения кризиса – досрочные выборы в случае, если Верховная Рада не работает или коалиция прекращает свою деятельность. По убеждению Ю.ЯКИМЕНКО, эффективными являются те варианты, которые не предусматривают разрушения парламента. «Но эти варианты как раз и являются менее вероятными. Ведущие политические силы, хоть в разной степени заинтересованные, но готовы к такому течению событий”, - сказал он.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает эффективным вариантом договоренность между ключевыми игроками, стоящими за коалицией, или переформатирование коалиции.

«Но мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации - трибуну блокируют представители правящего большинства», - сказал он. По словам А.ГАРАНЯ, это ответ на ту экстраординарную ситуацию, которая сложилась, когда Банковая сама же заинтересована в развале или ограничении возможностей правящей коалиции. При этом, отметил он, официальное переформатирование вряд ли возможно, учитывая имиджевые потери для «Нашей Украины» и для Банковой. «По моему мнению, в Секретариате Президента больше заинтересованы в создании так называемого ситуативного большинства», - сказал эксперт.

По мнению А.ГАРАНЯ, блокировканием и угрозой досрочных выборов направляется «угрожающий меседж» для Президента относительно досрочных выборов. «Ведь Президенту не с кем идти на эти досрочные выборы. И поэтому они вынуждены будут каким-то образом прореагировать: или сыграть назад, или взять ответственность за переформатирование коалиции», - добавил он.