В руководстве БПП допускают кадровые решения по Кабмину 2-5 февраля

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"На нашей фракции мы обсуждали некоторые кандидатуры, возможные изменения в составе правительства. Это обсуждение было на уровне депутатских групп нашей фракции. Официального решения фракция не принимала. Когда дойдет дело до ротации в правительстве, когда этот вопрос будет в повестке дня, конечно, мы это рассмотрим на фракции, будет официальная позиция фракции, и мы определимся по нашим кандидатурам", - заявил Кононенко.

По его мнению, принятие кадровых решений не стоит ждать на следующей сессионной неделе, поскольку повестка дня на эту неделю уже сформирована.

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"Там достаточно много вопросов, много законов подошли ко второму чтению, которые необходимо принимать. Но мы работаем две сессионные недели подряд, и я не исключаю, что на следующую сессионную неделю, возможно, будут вынесены кадровые вопросы, но это зависит от некоторых факторов: это желание коалиции принимать решения об изменениях, здесь нужны голоса и согласованность позиций партий коалиции; во-вторых, это желание правительства и премьер-министра делать представление, и третье - это уже голосование в зале. Если все эти три фактора совпадут, я не исключаю, что на следующей неделе может быть, в том числе, и рассмотрение кадровых вопросов", - отметил замглавы фракции БПП.

Кононенко также подтвердил, что кандидатура замглавы Администрации президента Виталия Ковальчука обсуждается на пост вице-премьер-министра.

Также Кононенко заявил, что сам пока имеет задачи в парламенте и на пост в Кабмине не претендует.