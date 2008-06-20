Черновецкий определился с преемником Кильчицкой

Вчера стало известно имя возможного преемника Ирэны Кильчицкой на посту заместителя председателя КГГА. Бывший первый заместитель министра здравоохранения Александр Орда сообщил газете "Коммерсант-Украина",что мэр Киева Леонид Черновецкий предложил ему занять этот пост и он склоняется к тому, чтобы принять данное предложение. Официальной причиной увольнения называется собственное желание госпожи Кильчицкой. Во фракции блока Кличко в Киевсовете говорят о возможной политической подоплеке ее увольнения.

Информация о предстоящем увольнении заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ирэны Кильчицкой появилась в среду вечером. Госпожа Кильчицкая отсутствовала на торжественном приеме по случаю повторного избрания мэром Киева Леонида Черновецкого. Вчера господин Черновецкий заметил, что ему будет "очень сложно заменить" госпожу Кильчицкую.

Леонид Черновецкий изложил также свою версию, почему Ирэна Кильчицкая написала заявление об увольнении по собственному желанию: "Работать в условиях, когда на тебя постоянно нападают, а я знаю точно, что ей угрожали бандиты из МВД, имея трех детей – второго она рожает сейчас и одного усыновила,– это не каждый выдержит".

Ирэна Кильчицкая была назначена заместителем председателя КГГА 17 июля 2006 года. Она курировала главное управление охраны здоровья и медицинского обеспечения, главное управление по вопросам торговли и быта, главное управление социальной защиты населения, управление по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда и главное управление ритуальных услуг Киевской горгосадминистрации.

На вопрос издания, "решению каких проблем на новом посту он намерен уделить особое внимание", Александр Орда ответил, что сконцентрируется на создании "государственных мини-диагностических медицинских центров в районах и повышении качества обслуживания в поликлиниках". Господин Орда не огорчен тем, что переходит с государственного на городской уровень управления: "Первичной медицинской помощью я занимаюсь больше 30 лет. Реакция на действия министерства всегда отсрочена, а в Киеве у меня есть возможность увидеть результаты своего труда",– сказал он.

Депутат Киевсовета от блока Кличко Дмитрий Андриевский считает, что "Черновецкий пожертвовал своим самым верным бойцом Ирэной Кильчицкой, чтобы расплатиться с Партией регионов за правильное голосование по председателю Киевсовета". У господина Андриевского есть также версия, почему предметом торга стала именно должность куратора здравоохранения. "За шесть голосов, которые оставили Олеся Довгого на посту председателя, Партия регионов потребовала не номинальную должность, а такую, которая была бы подкреплена строкой в бюджете. Охрана здоровья финансируется в объеме 2 млрд грн, причем в основном это защищенные статьи",– сообщил он.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутат от Партии регионов Татьяна Бахтеева факт вышеупомянутого торга отрицает. "Уже всем известно, что Ирэна Кильчицкая увольняется по семейным обстоятельствам", – сказала она.