БЮТ пожалуется на беженцев из коалиции в Конституционный суд

Фракция БЮТ начала сбор подписей народных депутатов под представлением к Конституционному Суду Украины относительно официального толкования положений Конституции о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, вышедших из коалиции.

Об этом сообщил журналистам член фракции БЮТ Сергей САС. “Хотим, чтобы Конституционный Суд разъяснил перспективы коалиции”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня народный депутат Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) сообщил, что его фракция подготовила обращение к Конституционному Суду Украины относительно толкования статей Основного Закона о лишении депутатских мандатов тех народных депутатов, которые вышли из коалиции.

В то же время он отметил, что пока БЮТ не будет направлять это обращение в КС.

По его словам, фракция будет ждать последующих действий Партии регионов, связанных с выходом двух депутатов из коалиции. «На всякий случай мы также подготовили обращение, и ожидаем от наших политических оппонентов, чтобы они обнародовали свою стратегию по этому вопросу», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он также отметил, что если фракция Партии регионов обратится в КС с представлением относительно деятельности коалиции, то БЮТ направит и свое обращение.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.

Вместе с тем, 17 июня, А.ЯЦЕНЮК заявил, что формально и юридически коалиция демократических сил продолжает свое существование. При этом он напомнил, что коалиция образуется по решению фракций, а не по решению отдельных народных депутатов.

18 июня народный депутат Украины Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) сообщила, что депутаты фракции Партии регионов обратились в Конституционный Суд относительно вопроса формирования коалиции.

По ее словам, речь идет о толковании статьи 83 Конституции Украины, которая касается формирования коалиции.

Как сказала А.ГЕРМАН, в частности, речь идет о количестве народных депутатов, которые должны входить в состав коалиции.

А.ГЕРМАН выразила надежду, что КС не будет медлить «с принятием такого важного решения, поскольку парламент не работает, парламент стоит, коалиции нет и невозможно принимать необходимые законы». По ее словам, это «тормозит работу и правительства».