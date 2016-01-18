Клинтон назвала Путина хулиганом, который "будет брать сколько может"

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли она пытаться совершить перезагрузку в отношениях с российским лидером, Клинтон ответила, что все «будет зависеть от того, что она от этого получит».

Политик также напомнила, что в тот период, когда она занимала пост госсекретаря США, было достигнуто соглашение ​по сокращению ядерной программы, пишет РБК по информации The New York Times.

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Клинтон добавила, что считает свои отношения с Владимиром Путиным «интересными» и частично они построены на уважении. Тем не менее, по ее словам, их также можно оценить как «жесткие».

«Как и многие хулиганы, он из тех, кто будет брать сколько может, до тех пор пока вы не остановите его», — пояснила экс-госсекретарь.

В конце декабря кандидат в президенты США от Республиканской партии Джеб Буш также назвал Путина хулиганом. «Мы теряем влияние в мире, а Путин его набирает. Он не союзник. Он — диктатор. Он — хулиган», — заявил политик.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Барак Обама заявил, что не будет публично поддерживать ни одного кандидата из однопартийцев, претендующих на президентский пост, пока Демократическая партия не определит, кто будет ее представлять в президентской гонке.