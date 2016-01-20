Встреча Нуланд с Сурковым повлияла на заседание Трехсторонней контактной группы - ОБСЕ

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ, отвечая на вопрос журналистов, повлияла ли встреча Нуланд с Сурковым на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе, кратко сказал: "На этот вопрос у меня есть очень короткий ответ - да".

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Как сообщал УНИАН, сегодня директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что украинской стороне известен результат переговоров Нуланд с Сурковым.

В Государственном департаменте США заявили, что встреча Нуланд и Суркова 15 января была направлена на поддержку работы "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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