Встреча Нуланд с Сурковым повлияла на заседание Трехсторонней контактной группы - ОБСЕ
Встреча помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с советником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым повлияла на заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
Спецпредставитель ОБСЕ, отвечая на вопрос журналистов, повлияла ли встреча Нуланд с Сурковым на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе, кратко сказал: "На этот вопрос у меня есть очень короткий ответ - да".
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Как сообщал УНИАН, сегодня директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что украинской стороне известен результат переговоров Нуланд с Сурковым.
В Государственном департаменте США заявили, что встреча Нуланд и Суркова 15 января была направлена на поддержку работы "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
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