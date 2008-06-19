Яценюк назвал три выхода из ситуации в парламенте

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК назвал три выхода из ситуации, сложившейся на сегодня в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что исходя из «текущей ситуации», на сегодня «есть всего-навсего фактически три выхода».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что первым из них является «увеличение необходимого количества голосов для того, чтобы на табло высвечивалось – решение принято».

По его словам, вторым выходом является то, что после решения Конституционного суда будет создана другая коалиция, или «возобновлен формат старой коалиции».

По его словам, третьим выходом являются досрочные парламентские выборы.

«Других выходов в этой плоскости нет», - сказал он.

Он добавил, что необходимо продолжать политический диалог.

«Пока еще он остановлен», - отметил А.ЯЦЕНЮК.