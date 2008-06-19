Председатель ДУСи заявляет, что Балога не летал за деньги государства

Председатель Государственного управления делами Украины Игорь ТАРАСЮК утверждает, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не летал на самолетах авиакомпании «Украина» за государственный счет.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» № 134(2970) от 19 июня 2008 года.

«Пользоваться самолетами государственного предприятия «Украина» за счет государства имеют право только 3 человека — Президент, премьер-министр и спикер парламента. Могут летать и министры, но только по поручению главы Кабмина. Так вот, БАЛОГА с тех пор, как стал главой Секретариата, ни разу не пользовался нашими самолетами. Ну, может, с Президентом вместе летал», — сказал И.ТАРАСЮК.

По его словам, часть авиапарка «Украины», которая не используется государственными деятелями, сдается в аренду, однако среди арендаторов, согласно документам, фамилия В.БАЛОГИ не числится.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ 17 июня обратился с депутатскими запросами к Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, в которых просит проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

“Наших избирателей интересует, кто заказывал и оплачивал данные авиаперевозки. Если данные рейсы заказывал лично В.И.БАЛОГА, тогда за счет каких средств он это делал (заработная плата главы Секретариата Президента Украины составляет 17 тыс. грн.), но указаны ли эти суммы В.И.БАЛОГОЙ в налоговой декларации?”, – говорится в депутатском запросе.

Также в нем приводится перечень перелетов (свыше 60), осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Кроме того, депутатская группа „Народная самооборона” обратилась с требованием к Верховной Раде Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов злоупотребления служебным положением главой Секретариата Президента.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК назвал эти обвинения надуманными.