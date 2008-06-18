БЮТ покажет предателям, что императивный мандат существует

Фракция БЮТ будет обращаться в суд с исками по поводу прекращения депутатских полномочий тех народных депутатов, которые написали заявления о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

“Мы будем в судебном порядке устанавливать законность процедур относительно применения императивного мандата. На примере тех предателей, которые уже есть, мы будем показывать, что императивный мандат существует”, - сказал он.

В.ПИСАРЕНКО также отметил, что у него есть пессимизм относительно решения Конституционного Суда по представлению фракции Партии регионов по поводу коалиции. Он объяснил это тем, что в КС большинство представляют Президента Украины и Партию регионов.

“Конституционный Суд – это пример широкой коалиции”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Отвечая на вопрос УНИАН, когда БЮТ направит соответствующие иски в суд, депутат сказал, что это произойдет не позднее будущей недели.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы спикер объявил о роспуске коалиции из-за того, что в нее должны входить 226 народных депутатов.

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН сообщила сегодня, 18 июня, что члены фракции Партии регионов обратились в Конституционный Суд по поводу вопроса формирования коалиции.