Заявление Путина об отказе вернуть Киеву контроль над госграницей на Донбассе не должно вызывать панику - эксперт

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

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"Исходя из логики очередности выполнения пунктов Минского алгоритма, здесь в данном случае рациональное зерно у Путина есть, то есть у него есть на что сослаться в своей позиции. И это, очевидно, одна из тех причин, почему он в свое время подписал эти пункты. Но из его внимания исчезает необходимость выполнения первых пунктов этих договоренностей, в частности полного и окончательного прекращения огня на Донбассе, отвод вооружения, обмен пленными, а эти пункты не выполнены до сих пор", - отметил эксперт.

Как отметил Горбач, Украина начала конституционный процесс, на который ссылается Путин, "но на тот момент первые пункты, именно "военные" пункты, а не политические не выполнялись и не выполняются до этого времени".

"Нельзя начать выполнять политическую часть, не выполнив и не следуя военной", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Украине нужно на это реагировать, как на обычное интервью политика, ведь российская позиция уже давно в переговорах базируется на том, что все зависит от Украины, а она их (договоренности) не выполняет. "Реально Украина делает шаги по выполнению Минских договоренностей, Россия их не делает", - сказал Горбач.

"Поэтому паниковать не нужно. Минские договоренности будут еще некоторое время в этом году существовать... Украина должна и дальше настаивать на том, чтобы были выполнены первые пункты – "военные", стоять на своем", - прокомментировал аналитик.

Как сообщал УНИАН, в интервью немецкому изданию Bild президент РФ Владимир Путин заявил об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и Россией на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

"Пункт 9-й (Минских соглашений) - восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведении конституционной реформы", - сказал Путин.

"То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершения всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, все эти проблемы", - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях указано об изменениях к Конституции на постоянной основе.