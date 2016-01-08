Кравчук рассказал, как вернуть оккупированный Крым

Об этом он сказал в интервью на 5 канале, передает Украинская правда.

"Наша мудрость заключается в том, что мы должны предложить новые подходы к политике на Донбассе и новые, перезапущенные политически, подходы в Крыму. Если мы действительно хотим, чтобы Крым был с Украиной. Я не хочу сказать, чтобы он снова вернулся в Украину и был таким, как он был до этого. Это уже не реальная задача. Но политика должны быть перезапущена", - заявил Кравчук.

"Что мы слышим от властей: если мы будем жить лучше в Украине, то Крым сам захочет прийти назад к нам. Ну, это иллюзии, поверьте мне. Никогда социальный вопрос не решит проблему Крыма. Проблема Крыма – это политический вопрос. Широчайший политический вопрос не только Украины, а Украины и России, Украины и мира", - сказал он.

Кравчук отметил, что есть примеры в мире – Гонконг, Южной Тироль.

"Когда территория Крыма имеет широкую государственную автономию, но входит в состав Украины", - так он видит возможный выход из нынешней ситуации.

По словам экс-президента – "это совсем другое", чем Автономная Республика Крым раньше: "Это автономия не государственная была".

"Я говорю о государственной автономии. Так, как Южный Тироль – это отдельное, фактически, государство, но оно входит в состав Италии – и вопросов не возникает. А там шла война десятки лет. Решили? Решили", - сказал Кравчук.

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"Социальным путем этот вопрос, – поверьте мне, я прожил большую жизнь, – (не решить). И не надо нас иллюзиями кормить. Я когда слышу, как наши лидеры говорят: "Да мы вернем, Крым – наш", – ну, для чего обманывать самих себя и украинский народ? Не вернем через лучшую жизнь в Украине, не будет никогда того, чтобы Крым сказал: "Мы уже не хотим с Россией, а пойдем назад в Украину". Россия не позволит", - заявил он.

"Забрать Крым силой? - Вы же понимаете, это не реально. Надо быть мудрым и предложить вещи, которые история мировая знает", - добавил Кравчук.

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На вопрос, пошла бы ли на это Россия, Кравчук ответил: "Мы же не пробовали даже. Давайте попробуем. Мы же говорим одно и то же – либо блокада, либо что-то другое. То есть мы где-то подковерно чувствуем силовые методы работы, а не другие".

"Я хочу предложить, чтобы к России обратились именно с таким предложением. Может, не сейчас, может, спустя некоторое время, когда ситуация изменится", - сказал экс-президент.

По аналогии с переговорами о газе он добавил: "Если цена на нефть достигнет 20 долларов за баррель – тогда можно будет легче говорить с Россией".

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"И Россия поймет не потому, что она хотела бы отдать Крым или предоставить другой статус Крыму, а потому что она ощутила уже, что Крым без Украины полнокровно, полноценно жить не может", - заявил Кравчук.

Он рассказал, что в 1953 году, по воспоминаниями зятя Никиты Хрущева, люди в Крыму просили советского лидера "забрать их", помочь им. И тогда Хрущев приехал в Киев и сказал первому секретарю ЦК Украины Кириченко, что Украина должна взять Крым "под себя", чтобы помочь ему выжить. Кириченко спорил, поэтому в Москве на политбюро ЦК КПСС Украину вынудили "взять себе Крым", сказал Кравчук.

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"Украине не подарили, а вынудили взять Крым к себе. И мы вложили в Крым 100 миллиардов долларов – для того, чтобы хоть как-то восстановить и дороги, и жизнь, и воду пустить туда и т.п.", - заявил экс-президент Украины.

"Поэтому, может, Путин динамично настроен против Украины… но я думаю, что он сейчас увидел, что Крым без Украины, без инфраструктуры как единой органичной системы, созданной десятилетиями, жить не сможет. И тогда можно вести переговоры с Россией, чтобы предоставить Крыму особый статус", - сказал Кравчук.

"Возможности всегда есть, надо только уловить и использовать самый удачный момент", - считает он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.