Посольство Украины в США напомнило Coca-Cola, что Крым является неотъемлемой частью Украины

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства Украины в США.

"5 января 2015 года, Посольство Украины в США сообщило об обеспокоенности компании «Coca-Cola» и Государственному департаменту США в связи с появлением в СМИ информации о публикации в одной из социальных сетей российским представительством «Coca-Cola» карты России с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.

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В связи с беспокойством, украинское дипломатическое ведомство отметило, что "действия« Coca-Cola» прямо противоречат официальной позиции Соединенных Штатов в отношении незаконной оккупации Крыма, который является неотъемлемой частью Украины, и призвал компанию безотлагательно исправить ошибку".