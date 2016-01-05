Посольство Украины в США напомнило Coca-Cola, что Крым является неотъемлемой частью Украины
Посольство Украины в США довело до сведения компании «Coca-Cola», что оккупированный Российской Федерацией Крым является неотъемлемой частью Украины.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства Украины в США.
"5 января 2015 года, Посольство Украины в США сообщило об обеспокоенности компании «Coca-Cola» и Государственному департаменту США в связи с появлением в СМИ информации о публикации в одной из социальных сетей российским представительством «Coca-Cola» карты России с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.
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В связи с беспокойством, украинское дипломатическое ведомство отметило, что "действия« Coca-Cola» прямо противоречат официальной позиции Соединенных Штатов в отношении незаконной оккупации Крыма, который является неотъемлемой частью Украины, и призвал компанию безотлагательно исправить ошибку".