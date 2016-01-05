Украинская Coca-Cola прокомментировала публикацию карты с российским Крымом
Украинское представительство компании Coca-Cola извинилось за "недоразумение" из-за публикации карты России, на которой Крым был указан территорией этой страны.
Об этом говорится в официальном комментарии компании, присланном "Украинской правде".
"Приносим извинения за недоразумение. Мы не поддерживаем никаких политических движений и партий. Наша задача – производство высококачественных напитков. Мы работаем ради мира и придерживаемся норм международного права", – сказано в сообщении.
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"Мы связались с агентством, которое осуществляло работы по созданию контента, его размещению и модерации официальных социальных сообществ. Было принято решение удалить этот пост, хотя, как задумывалось, картинка не претендовала на географическую точность, она была воспринята иначе и вызвала дискуссию", – добавили в компании.
Как известно, 30 декабря на официальной странице Coca-Cola в соцсети "Вконтакте" была опубликована карта России, на которой не был указан Крым, Калининградская область и Курильские острова.
После того, как российские пользователи начали массово высказывать свое недовольство ею, компания в ночь на 5 января опубликовала новую карту, на которой Крым был обозначен территорией РФ и принесла свои извинения перед россиянами.
"Уважаемые участники сообщества! Мы приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Карта исправлена! Надеемся на ваше понимание", – говорилось в сообщении.
После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, все записи и комментарии на эту тему были удалены со страницы сообщества.
Это вызвало волну негодования среди украинских пользователей соцсетей, многие из которых призывали бойкотировать продукцию Coca-Cola.