В оккупированном Крыму из-за нехватки электричества отключают котельные
В некоторых районах аннексированного Крыма, в частности в Евпатории и Керчи, энергетики отключают котельные, поскольку лимиты подачи электроэнергии не выдерживаются.
Об этом стало известно на заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на оккупированном полуострове, передает "Крым.Реалии".
"Мы же не просто говорили для стенки, мы уже давали (до Нового года – Ред.) задачу – вывести котельные в отдельный блок, лимиты распределять среди населения уже после того, как котельные обеспечены в полном объеме. В чем проблема?" – возмутился так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.
Кроме того, главный оккупант полуострова заявил, что, "кажется, "снимет шкуру" с тех, кто не выполняет поручения "штаба по чрезвычайным ситуациям".
Также Аксенов считает, что причин для отключения централизованного отопления в Крыму, где сейчас установилась морозная погода, нет.
Отмечается, что, согласно прогнозам, морозы продлятся на юге Крыма до 5 января, на остальной территории полуострова плюсовая температура воздуха днем и ночью будет после 7 января. Сейчас в отдельных районах температура воздуха опускается ниже 10 градусов.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 декабря была повреждена опора ЛЭП «Каховская-Титан» в Херсонской области, которая поставляла электричество в Крым.
1 января начальник управления информполитики "Укрэнерго" Зиновий Буцьо заявил, что электроопору полностью демонтировали и уже установили новую, которая готова к работе.
"Стоит смонтированная новая опора, а вопрос включения решается в других инстанциях", - отметил он.
31 декабря 2015 года закончился срок действия контрактов на поставки Украиной электроэнергии в Крыму, подписанных год назад. Новые соглашения не были заключены.