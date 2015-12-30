Чубаров: В контракте на поставки электроэнергии в Крым нужно зафиксировать факт оккупации

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает, что в новом контракте на поставки электроэнергии в Крым должен быть зафиксирован факт временной оккупации полуострова Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«В Верховную Раду было внесено несколько законопроектов, в которых были статьи, запрещающие поставки электроэнергии в Крым. Ни один из этих законопроектов не был рассмотрен до конца года», - отметил он.

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«Теперь можно говорить, что на уровне закона нет запрета поставок электроэнергии. Некоторые чиновники, включая министра энергетики Демчишина, считают, что теперь у них развязаны руки, и на днях я читал его интервью о том, что будет поставляться электроэнергия в Крым», - добавил Чубаров.

«Я лично не знаю, что будет 1 января 2016 года. Поскольку контракт на поставку электроэнергии в Крым действует до 31 декабря 2015 года, то есть ровно в 00.00 1 января электроснабжения не должно быть в оккупированный Крым, но, исходя из той уверенности, которую выражает Демчишин в интервью, я думаю, что они снова подготовили новое преступление», - сказал Чубаров.

По словам председателя Меджлиса, если в новом контракте будет написано, что поставляется электроэнергия в "Автономную республику Крым, временно оккупированную РФ", "если так будет записано, то пусть они получают свои 220 МВт".