"Украина будет европейской, сильной, единой!": Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Президент Украины Петр Порошенко выступил с новогодним поздравлением.
Соответствующий текст поздравления размещен на сайте главы государства.
"Дорогие, родные украинцы! Пятнадцатый год XXI века уходит в историю. Мы выстояли и сохранили страну. Стали не только старше, но и мудрее и сильнее... А главное - еще более едиными как народ, украинский народ. И как никогда сильно чувствуем плечо друг друга, биение сердец и даже ход мыслей. Мир и покой, свобода и независимость, благополучие и единство - вот главные стремление каждого украинце", - говорится в поздравлении Поргошенко.
В частности, в своем видеоприветствии президент вспомнил и бойцов АТО.
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"И за то, что сегодняшний праздник стал возможным, поклонимося прежде всего славным украинским воинам. Тем, кто сейчас не по теплым праздничным столом, а в холодном зимнем окопе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наготове. Героям - слава! Если совместными усилиями наших Вооруженных Сил, волонтеров, работников «оборонки», дипломатов и международных партнеров сделаем невозможным полномасштабное наступление России ...; если не дадим внешнему врагу подорвать нас изнутри политическими распрями, то в следующем году каждый из нас сможет сказать: худшее - позади", - подчеркнул глава государства.
Также Порошенко напомнил о судьбоносном решении ЕС: "И символично, что именно в канун праздников мы завоевали несколько важных решений Евросоюза. В следующем году упадет бумажный занавес между Украиной и Евросоюзом. Граждане нашего государства смогут свободно посещать Европу как по делам, так и для отдыха, гуманитарного обмена. Движение по этой дороге обязательно должно быть двусторонним. Объединение с Европой требует преодоления коррупции. Все предпосылки для такой борьбы мы уже обеспечили. Открыли принципиально новые и политически независимые антикоррупционные органы. В ним по конкурсу пришли люди с новыми ценностями. Пришли, чтобы работать под пристальным наблюдением гражданского общества..."
Порошенко отметил, что с первого января начинает действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом.
"За несколько лет мы компенсируем колоссальные убытки, которые нанесла Украине Россия. Ведь закрытие Москвой рынков для украинских товаров и украинских производителей, мощная экономическая агрессия - еще одна составляющая гибридной войны против нас. Не взяли военным штурмом - пытаются задушить экономически и подорвать социально. Но ничего у них не получится!" - заявил глава государства.
"Дорогие украинцы!
В будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом.
Я желаю, чтобы в здоровье,
В мире, с братскою любовью,
Наше время шло отныне.
Искреннему труду Бог поможет!
Все, что нужно, дай вам Боже!
Эти слова Ивана Франко не оставляют сомнения, что все у нас будет хорошо!
Украина будет европейской, сильной, единой!
С Новым годом!
Мира, счастья и достатка!
Слава Украине!" - подытожил президент.