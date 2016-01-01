"Украина будет европейской, сильной, единой!": Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Соответствующий текст поздравления размещен на сайте главы государства.

"Дорогие, родные украинцы! Пятнадцатый год XXI века уходит в историю. Мы выстояли и сохранили страну. Стали не только старше, но и мудрее и сильнее... А главное - еще более едиными как народ, украинский народ. И как никогда сильно чувствуем плечо друг друга, биение сердец и даже ход мыслей. Мир и покой, свобода и независимость, благополучие и единство - вот главные стремление каждого украинце", - говорится в поздравлении Поргошенко.

В частности, в своем видеоприветствии президент вспомнил и бойцов АТО.

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"И за то, что сегодняшний праздник стал возможным, поклонимося прежде всего славным украинским воинам. Тем, кто сейчас не по теплым праздничным столом, а в холодном зимнем окопе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наготове. Героям - слава! Если совместными усилиями наших Вооруженных Сил, волонтеров, работников «оборонки», дипломатов и международных партнеров сделаем невозможным полномасштабное наступление России ...; если не дадим внешнему врагу подорвать нас изнутри политическими распрями, то в следующем году каждый из нас сможет сказать: худшее - позади", - подчеркнул глава государства.

Также Порошенко напомнил о судьбоносном решении ЕС: "И символично, что именно в канун праздников мы завоевали несколько важных решений Евросоюза. В следующем году упадет бумажный занавес между Украиной и Евросоюзом. Граждане нашего государства смогут свободно посещать Европу как по делам, так и для отдыха, гуманитарного обмена. Движение по этой дороге обязательно должно быть двусторонним. Объединение с Европой требует преодоления коррупции. Все предпосылки для такой борьбы мы уже обеспечили. Открыли принципиально новые и политически независимые антикоррупционные органы. В ним по конкурсу пришли люди с новыми ценностями. Пришли, чтобы работать под пристальным наблюдением гражданского общества..."

Порошенко отметил, что с первого января начинает действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом.

"За несколько лет мы компенсируем колоссальные убытки, которые нанесла Украине Россия. Ведь закрытие Москвой рынков для украинских товаров и украинских производителей, мощная экономическая агрессия - еще одна составляющая гибридной войны против нас. Не взяли военным штурмом - пытаются задушить экономически и подорвать социально. Но ничего у них не получится!" - заявил глава государства.

"Дорогие украинцы!

В будущее мы смотрим с надеждой и оптимизмом.

Я желаю, чтобы в здоровье,

В мире, с братскою любовью,

Наше время шло отныне.

Искреннему труду Бог поможет!

Все, что нужно, дай вам Боже!

Эти слова Ивана Франко не оставляют сомнения, что все у нас будет хорошо!

Украина будет европейской, сильной, единой!

С Новым годом!

Мира, счастья и достатка!

Слава Украине!" - подытожил президент.