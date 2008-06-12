Ющенко поздравил Медведева и братский российский народ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА по случаю государственного праздника - Дня России.

“Наши народы всегда были и остаются ближайшими соседями, которых связывают исторические отношения дружбы, доверия и взаимопонимания”, - отмечается в поздравлении, обнародованном на официальном сайте главы Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что украинско-российское стратегическое партнерство активно будет развиваться и в дальнейшем в духе добрососедства, на основе прагматизма и взаимной выгоды.

Он глубоко убежден, что и Украина, и Россия, демонстрируя неизменную преданность открытому и предполагаемому партнерству, сделают весомый вклад в построение новой архитектуры европейской безопасности, которая бы в полной мере отвечала нынешним политическим реалиям и вызовам третьего тысячелетия.

“Совместными усилиями мы сумеем достичь конкретных результатов в углублении двустороннего сотрудничества, реализации достигнутых договоренностей во имя благополучия и процветания наших народов”, считает глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО пожелал Д.МЕДВЕДЕВУ и его близким крепкого здоровья, счастья и новых свершений, а братскому российскому народу – мира и процветания.