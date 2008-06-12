Довгий призывает депутатов не быть в оппозиции к канализации

Депутаты Киевсовета не имеют права быть в оппозиции к киевлянам, заявляет секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ.

Как заявил он в эфире «5 канала», новая философия работы Киевсовета 6-го созыва - забыть о политике и начать работать над решением хозяйственных проблем.

«Внеочередные выборы в столице продемонстрировали отношение киевлян к пустой болтовне и политизации хозяйственного органа, каковым является Киевсовет. Мы увидели, что политические силы, которые действительно работают и предлагают реальный способ решения конкретных проблем, получили наибольшую поддержку», - отметил О.ДОВГИЙ.

«Заторы на дорогах, строительство завода мусоросжигания, развитие жилищно-коммунального хозяйства – именно этими вопросами должны заниматься Киевсовет и КГГА, - подчеркнул О.ДОВГИЙ. - Я бы просил всех депутатов, которые сейчас с огромным удовольствием тратят время на политические заявления и выяснение отношений, отказаться от политики и понять, что от каждого из них, независимо от партийной принадлежности, киевляне ожидают решения хозяйственных проблем. Чем быстрее мы начнем эффективно работать в сессионном зале, в комитетах, тем быстрее мы получим решение этих проблем».

«Мы не имеем права быть в оппозиции к киевлянам, нельзя быть в оппозиции к канализации, строительству дорог или мостам», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

«Я неоднократно отмечал, что буду первым, кто откажется от слов «большинство» и «оппозиция». Политики в стенах хозяйственного органа, каковым является Киевсовет, больше не будет, - убежден О.ДОВГИЙ. - Первым символическим шагом к этому будет демонтаж защитного стекла в сессионном зале Киевсовета».