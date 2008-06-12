Беженец из коалиции прогнозирует, что его примеру последуют 37 человек

В скором будущем будет создана коалиция Партии регионов, НУ-НС и блока Литвина. Так считает народный депутат от Народной Самообороны, выходец из коалиции Юрий Бут. В интервью "Украинской правде"он сказал: "Это будет коалиция, которая станет олицетворением объединения Украины".

Политик прогнозирует, что в ближайшее время десятки депутатов последуют его примеру: "Думаю, 37 депутатов во фракции НУ-НС проголосуют за выход из коалиции и завершат этот процесс".

На вопрос корреспондента, почему Луценко взял его в список, Бут ответил: " Ему, видимо, понравилась моя биография". Депутат объяснил свое возвращение в Украину из России, где работал в структуре администрации президента РФ, тем, что все его корни здесь: "У меня здесь родители, родители жены, родной брат. Я считаю, что я нужен своей родине в этот трудный для нее период". (Говорит пафосно)