Беженцы из коалиции: портрет в интерьере, или Неча на зеркало пенять…

Заявления о выходе двух народных депутатов из парламентской коалиции (по одному из БЮТ и НУ-НС) стали причиной не только громкого скандала и не только сомнений в дальнейшем выживании парламентского большинства, но и поводом в очередной раз вспомнить об «эффективности» существующих на данный момент подходов к формированию партийных избирательных списков.

Собственно, с точки зрения дальнейших перспектив построения демократии в Украине, внимания заслуживает исключительно последний аспект проблемы. Обсуждать свершившийся факт – даром терять время, независимо от того, у сколь большого числа коалициантов на сей раз возникнет желание поговорить о предательстве, подковерных интригах и сговоре в высших эшелонах власти…

Помнится, презентуя свои списки на досрочных парламентских выборах, лидеры как БЮТ, так и НУ-НС поразительно однообразно говорили об «очищении» отечественного политикума от неустойчивых к разного рода соблазнам элементов, гарантировали, что никто больше от них не сбежит, не предаст, не сдаст интересы демкоалиции. А Юлия Тимошенко, так и вовсе ( и до выборов, и неоднократно после них) призывала общество не пугаться наличия в рядах ее соратников депутатов и чиновников, замеченных в «порочащих связях» с представителями неоднократно раскритикованного режима Леонида Кучмы. Дескать, все они прекрасно поддаются перевоспитанию, чем блок имени премьера и занимается с гарантированным успехом. Что касается знаменитой фразы лидера БЮТ: «мои кучмисты – самые лучшие в мире», так она и вовсе стала хитом сезона…

К великому сожалению приходится признать, что как минимум, в двух случаях педагогические системы НУ-НС и БЮТ дали сбой. Стоит ли этому удивляться? Судите сами...

Игорь Рыбаков – беженец из коалиции «от БЮТ» и человек, который «делает себя сам» Как следует из информации , размещенной на персональном сайте Игоря Рыбакова, в политику этого человека привело «глубокое убеждение в том, что построение цивилизованного правового государства, повышение уровня жизни людей, возможны только в результате политических перемен…» До этого момента, как указано в биографии Рыбакова, сей гражданин был занять «восхождением на профессиональный Олимп», и в период с 1997 по 2004 год прошел путь от менеджера до исполнительного директора и директора на предприятиях Одесской области. Сегодня украинская пресса называет его «вполне официальным миллионером».

Политическая карьера Рыбакова стала не менее успешной в 2004-м он становится помощником-консультантом народного депутата. В марте 2005-го он организовал и профинансировал автопробег«Наш легитимный президент – Виктор Федорович Янукович». Впрочем, в автобиографии бютовца эта акция называется несколько иначе: «Народная инициатива – проект Автопробег» А в марте 2006-го Рыбаков уже сам в качестве нардепа проходит в парламент по списку БЮТ. По некоторым данным, в список он попал по квоте киевского мультимиллионера Богдана Губского. По крайней мере, так утверждал другой бывший соратник Тимошенко – Михаил Бродский.

После формирования «Антикризисной коалиции» в Раде прошлого созыва Рыбаков вместе с еще несколькими бютовцами проголосовал за назначение Виктора Януковича премьер-министром, в результате чего попал в немилость у «правой руки» Тимошенко – Александра Турчинова. Тот требовал исключить Рыбакова из фракции. По некоторым данным, тогда нардепа спасло вмешательство лично Губского.

Однако, надо отдать должное, под конец существования пятой Рады Рыбаков сумел продемонстрировать верность Тимошенко, - вместе с остальными бютовцами он сложил депутатский мандат.

Также в предыдущем парламенте господин Рыбаков отметился созданием межфракционного депутатского объединения «Контрабанде – стоп!», от имени которого активно организовывал проверки таможеных структур. Правда, в то же время СМИ «судачили» о том, что господин Рыбаков и сам причастен к контрабанде, и едва ли не крышует этот бизнес.

А народный самооборонец Кирилл Куликов в интервью УНИАН открытым текстом заявил, что "деятельность Рыбакова (в рамках программы "Контрабанда - стоп!" - ред.) должна стать предметом расследований правоохранительных органов". Нардеп добавил, что, по его данным, порядочным людям в этой программе делать было нечего: "Рыбаков занимался серьезной программой «Контрабанда - стоп», и приглашал туда меня. Но когда я понял, чем эта группа занималась, то исходя из принципов порядочности и законности, отказался".

В Раде номер 6 Рыбакова называли кандидатом на должность начальника таможни, но это кресло досталось Валерию Хорошковскому. Кстати, весьма интересно, что объясняя свое решение покинуть ряды парламентского большинства , Рыбаков сослался на выявленные лично им многочисленные коррупционные действия, «следы которых ведут к высшему руководству правительства». А также на раскрытые (опять-таки лично им) факты контрабанды природного газа в больших объемах. И все это безобразие, если верить Рыбаку, «крышует» лично начальник таможни – Хорошковский.

После назначения Хорошковского однопартийцы практически в открытую начали обвинять Рыбакова в стремлении переметнуться в лагерь Виктора Балоги. Якобы, бютовца «застукали» на неоднократных консультациях с главой Секретариата Президента.

Во время киевской избирательной кампании заместитель Балоги – Пукшин сделал сенсационное заявление о том, что некие представители БЮТ предлагали ему совместную организацию срыва киевских выборов. Собственно, некрасивую ситуацию так и спустили бы на тормозах, если бы Рыбаков сам не подтвердил, что действительно «консультировался» с Пукшиным…

Осталось добавить, что в своей автобиографии Рыбаков называет себя человеком, «который делает себя сам».

Юрий Бут – беженец из коалиции от НУ-НС, офицер российской армии и «агент ФСБ» Нашеукраинец Юрий Бут – второй участник скандального «самохода» из коалиции, не может похвастать столь же богатой биографией. Разве что любители сенсационных откровений из Народной Самообороны Юрия Луценко, по квоте которой Бут был включен в список НУ-НС, так сказать, после драки решат осчастливить Украину ранее неизвестными подробностями из жизни бывшего соратника. Исключать подобного нельзя, тем более, что лидер НС лично поручился за каждого человека, которого рекомендовал в общий список. И теперь Луценко предстоит пережить немало неприятных минут, объясняя, почему он «не был осведомлен» об определенных деталях биографии своего протеже.

Начать хоть с того, что в ряды одной из самых непримиримых в отношении «имперской политики России» и лично Владимира Путина депутатских групп украинского парламента таинственным образом проник бывший сотрудник Академии государственной службыпри… Администрации президента Путина.

А стоило Буту заявить о выходе из парламентского большинства, как нашеукраинец Роман Зварич тут же обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины с требованием проверитьинформацию о том, что Юрий Бут до сих пор… сотрудничает с ФСБ России. Это заявление, вне всяких сомнений, выглядит прелестно. Тем более, что около года назад Юрий Луценко уже проверял биографию своего протеже...

Причиной стала появившаяся в прессе информация, как оказалось впоследствии – недостоверная о, якобы, родственных связях Юрия Бута с международным торговцем оружием Виктором Бутом, по некоторым данным, - поставщиком оружия в страны Африки. Нынешний глава МВД лично встал на защиту кандидата по своей квоте, заявив, что имела место путаница, вызванная тем, что у двух Бутов идентичны не только фамилии, но и отчества.

Теперь же выясняется, что Луценко ограничился исключительно проверкой Бута «на родство», не удосужившись проверить остальные факты его биографии. Либо скрыв от всех результаты этой проверки. Как ни крути, а только на основании этого факта желающие могут поставить вопрос о полном служебном несоответствии главы МВД.

Скажем, Украинская правда еще во времена «родственного» скандала вокруг кандидата Бута писала, что этот человек является российским офицером. Что он закончил юрфак Военного института министерства обороны Российской Федерации, - заведения, где гордятся тем, что являются «кузницей кадров» среди прочего для Главного управления разведки Минобороны РФ, ФСБ, МВД и других силовых структур. Кстати, Луценко признал, что об этом ему было известно. Еще и добавил, мол, НС крайне необходимы «хорошие юристы». Как, наверное, знал и о том, что выпускники этого вуза автоматически получают звание офицера, в российские силовые структуры попадают отнюдь не на «третьи роли», а в первые кабинеты.

После выпуска в биографии Бута значатся: служба в рядах Вооруженных сил России (до 1994 года), работа в заведении под названием «Военная академия ракетных войск стратегического назначения» (1994-2000), а также уже упоминавшаяся должность в академии государственной службы при президенте Путине (2000-2002 годы). После этого в данных об успехах в труде нынешнего беженца из коалиции зияет провал длительностью в 3 года (по крайней мере, в открытых источниках). А в 2005-м Юрий Бут получает украинское гражданство (если верить Зваричу – с нарушениями процедуры, в том числе и без отказа от гражданства России), и в 2006-м всплывает в украинской политике в роли соискателя места в… секретариате аппарата Кабинета министров при премьере Януковиче.

И только после этого с первого раза попадает на проходное 61-е место в списке нашей Украины – Народной Самообороны. Стараниями Юрия Луценко.

Разумеется, не так уж много осталось времени до того момента, как мы узнаем, что «выходцы» из большинства «скрыли» от своих коллег по блокам наиболее компрометирующие моменты из собственных биографий. (Хотя и обязаны были подавать эти сведения как минимум в ЦИК при регистрации кандидатами в нардепы). Разумеется, нам в очередной раз предстоит выслушать «плач о предателях», затесавшихся в ряды честных списочников. Зварич, вот уже начал с того, что назвал Бута «падлюкой»… (А кто-то, ведь, обещал, что предателей в списках, уж на сей раз – точно, не будет ни одного? И даже лично ручались – было дело). Кстати, эти двое – не единственные списочники НУ-НС и БЮТ, о которых еще до выборов пресса писала весьма нелицеприятные вещи. Наверное, в очередной раз придется выслушать и про «очищение» политикума, ради чего необходимо срочно провести еще одни досрочные выборы, а, может быть, и не только парламентские…

Надоело-то как! А куда денешься? «Самоочищение» отечественного политикума дорогого стоит.

Елена Перегуда