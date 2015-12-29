ГПУ обещает предоставить доказательства причастности Аброськина и Зинченко к убийствам на Майдане

Генпрокуратура предоставит в суде доказательства, которые убедят, что экс-беркутовцы Сергей Зинченко и Павел Аброськин являются непосредственными исполнителями тех преступлений, которые им инкриминируют (массовое убийство протестующих 20 февраля).

Об этом в эфире Громадського сообщил старший прокурор ГПУ Алексей Донской.

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«Досудебным расследованием собрана достаточная и бесспорная доказательная база причастности этих обвиняемых в инкриминируемых им преступлениях», - заявил он.

Он пояснил, что с учетом объемов уголовного производства доказательства в нем не могут быть представлены одновременно. Установлен порядок исследования доказательств, который, со слов Донского, согласовывался сторонами, в том чистые и сторонами защиты. Согласно этому порядку доказательства и предоставляются.

«Те доказательства, которые в обществе принято считать весомыми, они, исходя из этого порядка исследования доказательств, который установлен, будут использоваться на более поздних этапах. Эти доказательства, которые касаются непосредственного участия этих обвиняемых и других лиц, которые действовали в подразделении, в которое входили Аброськин и Зинченко, совершали массовые умышленные убийства протестующих», - добавил старший прокурор ГПУ.

Вчера, 28 декабря, Святошинский суд Киева продлил срок содержания под стражей экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко до 25 февраля 2016 года.

В марте-апреле 2014 правоохранители задержали, а суд арестовал экс-беркутовцев Зинченко, Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в расстреле активистов Евромайдана на улице Институтской 20 февраля в Киеве. В сентябре прошлого года Садовник сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск. Экс-беркутовцев обвиняют по делу расстрела 39 безоружных участников протеста на Майдане.

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18-20 февраля 2014 активное противостояние между силовиками и протестующими Майдана перешло в силовую фазу, из-за чего, по данным Минздрава погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали 622 человека.

Адвокат экс-беркутовца Павла Аброськина уверяет, что его подзащитный не использовал оружие против протестующих во время Евромайдана.