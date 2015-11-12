Арест экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина продлили до 10 января 2016 года

Суд продлил срок ареста бывших бойцов спецподразделения МВД «Беркут» Сергея Зинченко и Павла Аброськина до 10 января следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято присяжными на заседании Святошинского районного суда Киева.

В связи с тем, что следующее судебное заседание по рассмотрению уголовного производства против экс-«беркутовцев» состоится 8 декабря, а срок их ареста заканчивается 22 ноября, прокуроры ходатайствовали о продлении срока их содержания под стражей.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в прошлом году передала в суд уголовное производство против Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

23 потерпевших в уголовном производстве против Зинченко и Аброськина заявили 22 гражданских иска на общую сумму 130 млн грн.