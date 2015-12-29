Новые доказательства в деле Корбана являются подделкой ГПУ – адвокат

Как заявила адвокат, никакая подобная документация у Корбана не изымалась.

«Я как адвокат Геннадия Корбана официально заявляю, что ни одна подобная документация у господина Корбана не изымалась. Сегодня на брифинге было заявлено, что это якобы бухгалтерия, которая была изъята у Геннадия Корбана. Все это не соответствует действительности. Есть протоколы обысков, и в соответствии с ним, такие документы не изымались ни по месту проживания Геннадия Корбана, ни его родителей, ни по адресам, к которым он может быть причастен. Это официальная позиция», – сказала Томчук.

Защитница также отметила, что эти документы поддельные.

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«Что касается моих предположений, то я считаю, что эти документы подделаны работниками Генеральной прокуратуры, потому что им сейчас крайне необходимо оправдываться после судилища, которое состоялось в понедельник, которое смотрела вся страна и западные партнеры. Им нужно себя хоть как-то реабилитировать. И, похоже, они решили, что подобные заявления им помогут. Где они взяли эти документы – мне не известно, но точно не у господина Корбана», – заявила адвокат.

Что касается аудиозаписей, адвокат также опровергла сам факт существования подобных разговоров.

«Это чистой воды выдумка. Если бы подобные доказательства существовали, они были бы обнародованы до судилища. Это логичные вещи», - заявила она.

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