Яценюк: Досрочные парламентские выборы - не лучший сценарий для Украины

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам 2015 года, передает корреспондент УНИАН.

"Если кто-то хочет, чтобы коалиция распалась, он может сделать соответствующее политическое заявление. И следствием распада коалиции является либо формирование новой коалиции, хочу я посмотреть на их состав, либо досрочные парламентские выборы - это называется демократия. Или есть третий вариант - не заниматься политиканством и дальше выполнять соглашение, голосовать за законы, необходимые для страны", - сказал он.

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"Моя позиция следующая - мы должны выполнить все, на что нас избрал народ Украины", - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства отметил, что досрочные парламентские выборы не являются лучшим сценарием для Украины.

Он напомнил, что есть коалиционное соглашение, которое необходимо выполнять.