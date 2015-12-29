КСУ рассмотрит обращение ВР по изменениям в Конституцию в части судебной реформы 12 января

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КСУ.

«Начало рассмотрения дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) требованиям статей 157 и 158 Конституции (устное слушание) внесено в повестку дня пленарного заседания КСУ на 12 января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря в Конституционный Суд поступило представление Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию (относительно правосудия).

22 декабря парламент включил в повестку дня сессии и направил на заключение Конституционного Суда президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия) (№3524).

Данный законопроект направлен на деполитизацию и обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов для судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период и т.п.