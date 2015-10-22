Мирошниченко в КСУ отказался оценивать, была ли узурпация власти Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, во время ответа на вопрос в ходе рассмотрения дела по конституционному представлению 47 народных депутатов, среди которых Мирошниченко, о неконституционности ряда положений Закона о люстрации, судья КС Николай Мельник спросил: «Люстрационные процессы в Украине непосредственно связаны с узурпацией власти Януковичем. Вы в этот период были его представителем в Верховной Раде. Имела ли место, по вашему мнению, узурпация власти Виктором Януковичем, как это указано в ст.1 закона “Об очищении власти”?

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Мирошниченко ответил: «Я был представителем не Виктора Януковича, а представителем президента. И выполнял свои полномочия на общественных началах и не был работником аппарата Администрации президента Украины».

«Факт узурпации власти не установлен судом на данный момент. Некоторые процессы происходят, но в соответствии с решением суда, ни я как юрист, ни кто-либо другой из нас не можем давать такие однозначные оценки, разве что политические. Но, я думаю, что КС исследует не наши политические убеждения, а правовые позиции», - сказал он.

Также во время слушания в Конституционном суде судья Мельник отметил, что в представлении речь идет о невозможности защититься тем, кто подпадает под люстрацию. В то же время он зачитал справку, подписанную председателем Высшего административного суда Украины, которая есть в материалах дела, по состоянию на 1 октября 2015 года поступило 831 исковое заявление, касающееся решений о люстрации. Судья добавил, что в настоящее время есть почти 900 дел об обжаловании решений о люстрации.

Сейчас в КСУ продолжается заслушивание вопросов и ответов представителей от 47 народных депутатов, которые обратились с представлением в Суд.