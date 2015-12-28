Под АП начался митинг в поддержку Корбана

Около 100 человек митингуют под зданием Администрацией президента Украины на улице Банковой.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты протестуют против решения Днепровского районного суда Киева, который удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о содержании председателя партии «УКРОП» Геннадия Корбана под стражей.

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Организаторы акции называют это судебное решение предвзятым и видят в нем политический заказ.

В частности, на пикете присутствовал народный депутат Андрей Денисенко.

У митингующих в руках транспаранты и плакаты с надписью: «Свободу политическим заключенным».

«Сегодня мы стали свидетелями, как суд совместно с Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины выполнил политический заказ, упрятав лидера нашей партии Геннадия Корбана под стражу, - заявил один из митингующих. - Нет сомнений, что решение суда об аресте лидера «УКРОПа» было написано заранее».

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу на 60 суток.

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Напомним, 31 октября Корбана задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает.

26 декабря Днепровский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок домашнего ареста истекал 31 декабря.