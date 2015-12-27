Состояние Корбана ухудшилось во время судебного заседания

Как передает корреспондент УНИАН, состояние самочувствия Корбана ухудшилось во время зачитывания стороной защиты ходатайства на судебном заседании об отводе судьи.

"Состояние ухудшилось, давление поднялось", - сказали врач скорой медицинской помощи, который присутствует на суде.

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Адвокат Оксана Томчук призвала судью Николая Чауса немедленно принять решение о возвращении Корбана в медицинское учреждение.

Судья в свою очередь объявил перерыв на 20 минут.

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Томчук заявила, что судья нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека.

В то же время на суде присутствовали врачи института Амосова, которых сторона защиты подозревает в сговоре с прокуратурой и требует, чтобы те покинули зал суда.

После 20-минутного перерыва судья сказал: "Врачи, суд обязывает вас оказать надлежащую медицинскую помощь".

В то же время присутствующие народные депутаты потребовали, чтобы судья указал каким образом и где должна предоставляться помощь.

Судья решил покинуть судебный зал. В зале возник спор, когда судья покидал зал заседаний. Во время спора сторона защиты заявила, что судья добавил о стационарном лечении.

Депутаты начали заявлять о необходимости транспортировки Корбана в медицинское учреждение для стационарного лечения.

В то же время правоохранители по команде судебного распорядителя заблокировали выход из зала судебных заседаний и не дают врачам и депутатам вывезти Корбана на улицу.

В зале происходит громкое выяснение вопросов.