Судья решил доставить Корбана в суд без обсуждения этого вопроса на заседании - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук заявила после решения судьи Николая Чауса задержать Корбана и доставить в суд на 15:00.

Адвокат напомнила, что суд начался с того, что судья задал вопрос, исполнено ли вчерашнее постановление суда о проведении медицинского осмотра.

"Вместо ответа на этот вопрос, прокурором было подано ходатайство о приводе. После перерыва, когда мы ознакомились (с документами прокуратуры), я заявила, что мы не можем слушать ходатайство о приводе, не выяснив вопрос, исполнено ли на этот час предыдущее постановление суда. Суд - вы все это видели - согласился с этим и задал вопрос стороне прокуратуры, исполнено ли такое постановление, и услышал ответ: нет не исполнено", - отметила Томчук.

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В этой связи она отметила, что судья после этого, не рассматривая ходатайство, вынес решение о задержании Корбана. "Он даже не видел его в глаза, только по моему заявлению он попросил его предоставить... Он не читал этого ходатайства, он не изучал приложения, мы не представляли свою позицию", - сказала адвокат.

Адвокат сообщила: "Я заявила ходатайство об отложении (судебного разбирательства) в связи с тем, что не исполнено постановление суда для проведения медико-экспертного заключения".

"Именно мое ходатайство было основанием для удаления судьи в совещательную комнату. Суд, вернувшись из совещательной комнаты, принес выписанное определение об удовлетворении привода. При том, что ходатайство об удовлетворении привода мы не слушали. Ни один защитник по этому поводу не высказывался, ни один документ не изучался, вообще у нас не состоялось слушание", - подчеркнула Томчук.

Она заявила, что судья не просто совершил процессуальное нарушение, а что его действия являются конкретным преступлением.