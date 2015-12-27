Депутат Куприй обвиняет суд в сговоре с прокуратурой в намерении доставить Корбана в суд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Днепровском районном суде Киева.

Депутат напомнил, что только что судья заявил, что удалился в совещательную комнату для принятия решения, объявлять перерыв в судебном заседании или нет.

"Сейчас мне стало известно, что сейчас в институт Амосова, в больницу, где сейчас находится господин Корбан, зашли представители ГПУ, СБУ с какими-то врачами, и пытаются проводить какое-то обследование", - заявил Куприй.

Он отметил, что долгое время в зале судебных заседаний нет судьи. Он обвинил судью в сговоре с прокуратурой.

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Депутат считает, что суд демонстрирует необъективность в проведении судебных процессуальных действий.

"И он сейчас ждет (судья Николай Чаус - УНИАН), пока там сейчас происходит это действо, а оно происходит в нарушении законности, поскольку судебно-медицинскую экспертизу в соответствии с этим постановлением (от 26 декабря) может делать судмедэксперт, у которого сейчас выходной, он не может работать. То есть сейчас будет подмена понятий", - сказал депутат.

Он подчеркнул: "Процесс явно выходит за пределы правового русла... И я думаю, пока там не произойдут определенные действия, судья будет ждать там, и это однозначно сговор с прокуратурой, которая пытается незаконно привести в суд Геннадия Корбана", - подчеркнул Куприй.