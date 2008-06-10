Глава Пентагона: Россия вынуждена увеличивать ядерный арсенал

Глава Пентагона Роберт Гейтс выразил обеспокоенность усилением ядерного потенциала России. Об этом Р.Гейтс заявил в ходе своего визита на авиабазу Лэнгли (штат Вайоминг).

"Судя по всему, Россия больше сосредоточена на укреплении ядерного потенциала в будущем. Таким образом, поскольку Россия все больше и больше полагается на свои ядерные возможности вместо своего огромного потенциала в обычных вооружениях, это лишний раз говорит о том, что нам необходимо обеспечить адекватный фактор ядерного сдерживания", - цитирует Reuters слова Р.Гейтса.

По мнению Р.Гейтса российские власти решили, что укрепление ядерного потенциала является более эффективным средством потому, что испытывают сложности с реформами обычных вооруженных сил. "Россия действительно немного инвестирует в вооруженные силы. Это очевидно по многим причинам - как демографическим, так и многим другим", - заявил Р.Гейтс.

Глава Пентагона также отметил, что потребность США в ядерном оружии как средстве сдерживания потенциальных врагов в будущем только усилится - в частности, в связи с вероятностью того, что ядерное оружие может оказаться в руках таких антиамериканских государств, как Иран.

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