Рада продолжила заседание, оно должно завершиться принятием бюджета-2016

23:13, 24 декабря 2015
Политика
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В зале присутствуют 302 депутата.

Рада / УНИАН

Верховная Рада Украины после перерыва продолжила вечернее пленарное заседание в четверг, 24 декабря.

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Сейчас депутаты рассматривают законопроекты, согласно повестке дня. По словам спикера Владимира Гройсмана, в сессионном зале присутствуют 302 народных депутата.

Напомним, ранее депутаты планировали сегодня к полуночи утвердить проект Госбюджета на 2016 год.
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