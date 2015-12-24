Рада продолжила заседание, оно должно завершиться принятием бюджета-2016

В зале присутствуют 302 депутата.

Верховная Рада Украины после перерыва продолжила вечернее пленарное заседание в четверг, 24 декабря. Читайте также"Самопомич" будет голосовать за бюджет 2016 года - Березюк Сейчас депутаты рассматривают законопроекты, согласно повестке дня. По словам спикера Владимира Гройсмана, в сессионном зале присутствуют 302 народных депутата. Напомним, ранее депутаты планировали сегодня к полуночи утвердить проект Госбюджета на 2016 год.

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