Рада продолжила заседание, оно должно завершиться принятием бюджета-2016
23:13, 24 декабря 2015Политика
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В зале присутствуют 302 депутата.
Рада продолжила вечернее заседание / УНИАН
Верховная Рада Украины после перерыва продолжила вечернее пленарное заседание в четверг, 24 декабря.
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Сейчас депутаты рассматривают законопроекты, согласно повестке дня. По словам спикера Владимира Гройсмана, в сессионном зале присутствуют 302 народных депутата.
Напомним, ранее депутаты планировали сегодня к полуночи утвердить проект Госбюджета на 2016 год.
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