Рада продолжила заседание, будет рассматривать госбюджет-2016 (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний присутствует руководство парламента и представители Кабмина во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в очередной раз призвал председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину докладывать по законопроекту, который касается обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году.

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Южанина вышла на трибуну, но постояв молча, пошла к рабочим местам фракции “Самопомочи” и сейчас общается с депутатами от этой политической силы.