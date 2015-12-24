Рада продолжила заседание, будет рассматривать госбюджет-2016 (прямая трансляция)
16:42, 24 декабря 2015Политика
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Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины продолжилось, но в сессионном зале и дальше продолжаются консультации.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, в зале заседаний присутствует руководство парламента и представители Кабмина во главе с премьер-министром Арсением Яценюком.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман в очередной раз призвал председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину докладывать по законопроекту, который касается обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2016 году.
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Южанина вышла на трибуну, но постояв молча, пошла к рабочим местам фракции “Самопомочи” и сейчас общается с депутатами от этой политической силы.
Как сообщал УНИАН, в 17.00 Верховная Рада планировала начать рассмотрение проекта госбюджета на 2016 год.
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