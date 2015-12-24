Гройсман допускает, что ВР будет принимать бюджет под покровом ночи
10:38, 24 декабря 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает, что парламент будет принимать государственный бюджет на 2016 год и необходимые законопроекты сегодня ночью.
Председатель Верховной Рады Украины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, во время пленарного заседания он подчеркнул ответственность сегодняшнего дня.
«Сегодня у нас чрезвычайно ответственный день. А, возможно, и чрезвычайно ответственные сутки», - сказал спикер.
Он отметил, что нет идеальных решений, но необходимо искать взаимопонимание.
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Гройсман акцентировал на необходимости принятия парламентом бюджета и экономических законов, а также изменений в Налоговый кодекс.
Как сообщалось, Верховная Рада планирует в 17.00 начать рассмотрение проекта госбюджета-2016.
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