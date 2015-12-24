Посол Британии в Украине: "Мы приспосабливаемся, спокойно идем на уступки, мы все понимаем"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

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Отвечая на вопрос о ходе реформ в Украине, британский дипломат отметила, что видит огромную разницу между тем, какой страна была еще совсем недавно и какой стала. Она отметила, что нынешнее правительство за весьма короткий период достигло больше в плане реформ, чем все предыдущие. "Хотя, конечно, определенные вещи должны происходить быстрее", - сказала дипломат, отметив, что необходимо срочно реформировать государственную службу и судебную систему, усовершенствовать избирательное законодательство.

"Мы, конечно, будем продолжать оказывать давление, чтобы украинское правительство провело эти и другие реформы. Но я считаю гораздо более важным, чтобы гражданское общество в Украине требовало этого от своих властей", - подчеркнула Джудит Гоф, добавив, что перед украинской властью стоит необходимость проведения непопулярных реформ - и это одна из главных причин того, почему все происходит медленно.

Полный текст интервью Джудит Гоф читайте в выпуске журнала "Новое время" 25 декабря.