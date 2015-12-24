В парламенте приняли присягу два новых нардепа

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман напомнил, что Центральная избирательная комиссия накануне признала их избранными и зарегистрировала депутатами.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 23 декабря, Центральная избирательная комиссия признала избранными и зарегистрировала народных депутатов Украины от партии «Народный фронт» Пидберезняка и Юзькову от Радикальной партии, соответственно, вместо Николая Мартыненко и Златы Огневич, депутатские полномочия которых были досрочно прекращены.